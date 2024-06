Lekár zasiahol do 15 sekúnd. UEFA odmieta kritiku za postup pri Vargovom zranení

STUTTGART. Európska futbalová únia (UEFA) sa ohradila voči kritike maďarského stredopoliara Dominika Szoboszlaia v súvislosti so zásahom lekárskeho tímu v nedeľnom zápase EURO 2024 medzi Škótskom a Maďarskom (0:1).

Stretnutie poznačilo zranenie Barnabása Vargu, ktorý utrpel otras mozgu i viacero zlomenín v oblasti tváre.

Maďarský útočník sa pri jednej z centrovaných lôpt do šestnástky nešťastne zrazil so škótskym brankárom Angusom Gunnom a zostal nehybne ležať na trávniku. Tam ho potom dlhé minúty ošetrovali a neskôr na nosidlách transportovali do nemocnice.