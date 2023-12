Bol to večer strachu. Majster sveta takmer zažil to, na čo ešte nie je pripravený

Vlani sa po vynikajúcom finále s Michaelom van Gerwenom tešil z premiérového titulu Angličan Michael Smith, a tak do Londýna cestoval v pozícii obhajcu.

Zároveň priznal aj obavy: "Nechcem, aby sa to skončilo. Ešte nie som celkom pripravený na to, aby ma nazývali bývalým majstrom sveta," povedal Smith.

Nechýbalo však veľa a Smith o spomenutý status mohol prísť už v 1. kole. Hral síce s priemerom viac ako 100 bodov, no musel sa strachovať o víťazstvo.

Treba podotknúť, že pre 25-ročného Holanďana to bola premiéra na MS a hneď v úvodnom zápase turnaja hladko zdolal Američana Stowea Buntza 3:0.

"Cítim sa dobre. Bol to zápas, ktorý som potreboval. Bolo pekné ukázať, že stále mám na to a stále dokážem bojovať a vrátiť sa do zápasu.

Myslím si, že v posledných siedmich či ôsmich legoch som hral naozaj dobre," povedal po zápase Michael Smith, pričom ako mimoriadne dôležité sa ukázalo jeho zavretie 142 bodov v úvode piateho setu.

VIDEO: Najlepšie momenty z 1. hracieho dňa na MS v šípkach 2024