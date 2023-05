Nemec: Vieme, čo sa stalo v decembri. Je najvyšší čas to proti Kanade zvrátiť

Hoci má len 19 rokov, mohol by patriť k ťahúňom slovenského tímu na majstrovstvách sveta 2023. Obranca ŠIMON NEMEC po dobrej sezóne v zámorskej AHL pricestoval v sobotu popoludní do Rigy.

Myslím, že plán je taký, že v pondelok by som mohol hrať a verím, že sa to podarí. Týždeň som iba trénoval a teším sa že nastúpim na zápas.

Áno, šanca, že by som hral v play off NHL, bola minimálna. A chcel som si ešte predĺžiť sezónu, lebo v AHL sme boli sklamaní, mohli sme Toronto vyradiť, ale nepodarilo sa.

Tušili ste po skončení sezóny v AHL, že vás ešte zavolajú do prvého tímu New Jersey Devils?

Sú to situácie, v ktorých vynikám, v ktorých sa cítim dobre a môžem pomôcť mužstvu, ale nechám to na trénerov.

Bude to váš prvý veľký turnaj bez Juraja Slafkovského. Písali ste si pred šampionátom?

Písal mi počas zápasu proti Rakúšanom, že mu to chýba a že by si už zahral. Začínali sme v seniorskej reprezentácii pred dvoma rokmi práve proti Rakúšanom. Myslím, že je trošku sklamaný z toho, že to zranenie ho zastavilo.

Nie je vám ľúto, že v závere základnej časti ste nedostali šancu zahrať si NHL aspoň na pár zápasov?

Keď sa pozriete, kto dostával šancu na konci základnej časti, tak to niekedy to zamrzí. Devils zrejme chceli vyhrať divíziu, čo sa im napokon nepodarilo. Ale možno bude lepšie, keď budem hrať až od začiatku budúcej sezóny.

Vravíte, že by ste mohli hrať v pondelok proti Kanade. Je to špeciálna motivácia?

Veľmi sa na ten zápas teším. Vieme, čo sa stalo v decembri, čo sa stalo hokejovej osemnástke. Kanada nám tento rok príliš nepraje a je najvyšší čas to zvrátiť. V kanadskom tíme je veľa hráčov z NHL, dobrým výkonom môžem ukázať, že do NHL patrím. Možno si zápas pozrú aj z New Jersey a keď zahrám dobre, povedia si, že by mi mohli dať šancu.