Gelle predviedol svoj typický finiš. Ušetril som si jednu jazdu, vravel

Gelle v tretej rozjazde predviedol svoju typickú trať, začínal pomalšie, po 250 metroch bol posledný a na víťaza strácal viac ako štyri sekundy, no postupne svoje tempo vystupňoval a dostával sa dopredu. Je to preňho typický štýl pretekania.

Z piatich rozjázd postúpili prví dvaja priamo do utorňajších semifinále, kým ostatných čakala ešte jedna jazda vo štvrťfinále.

Kajakár Peter Gelle sa na olympiáde v Tokiu z rozjazdy kvalifikoval priamo do semifinále v kráľovskej disciplíne, v singlkajaku na tisíc metrov. Celkovo v nej štartovalo 27 pretekárov.

TOKIO. Po prvom medzičase bol na poslednom mieste, no napokon s prehľadom skončil na druhom mieste.

250 metrov pred cieľom bol ešte tretí, ale už iba necelú sekundu za Austrálčanom Jeanom van der Westhuyzenom.

„Bol to môj klasický finiš. Cítil som, že hladko idem cez Austrálčana a už som si to nenechal ujsť,“ okomentoval svoj výkon Gelle. Napokon prišiel do cieľa na druhom mieste s časom 3:42,131.

Rozjazdu vyhral Portugalčan Fernando Pimenta s náskokom 1,808 sekundy. Tretím Austrálčan v konečnom zúčtovaní stratil na Gelleho viac ako štyri sekundy.