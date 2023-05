V minulosti mu ostal v rukách Čierny Peter, teraz je obranca Koch pripravený

O jeho služby však prejavili záujem aj v zámorí. „Bol by som veľmi rád a láka ma to. Uvidíme, či táto možnosť naozaj príde,“ doplnil.

Športový manažér Vítkovíc Roman Šimíček nedávno prezradil, že Koch by mal po sezóne zamieriť do Třinca, s ktorým sa už dohodol na zmluve. „Zatiaľ sa k tomu nemôžem vyjadrovať,“ reagoval v rozhovore pre Sportnet obranca.

Mali ste výbornú sezónu vo Vítkoviciach. S klubom ste dosiahli na semifinále ligy a zaznamenali ste najviac kanadských bodov počas vášho trojročného pôsobenia v klube. Ako to vnímate?

Nesústredím sa na kanadské body. Celkovo sme sa zišli úžasný tím a klapalo nám to od začiatku sezóny. To je dôsledok mojich bodov. Darilo sa nám a bolo to vidieť aj na umiestnení v tabuľke. Boli sme za to radi.