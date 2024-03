Vyradili prvoligistu a na druhý deň šli do práce. Opora Lipian: Musel zvíťaziť zdravý rozum

V prvom rade to bola hra nervov, náš brankár Peter Bartoš bravúrne vychytal penaltu pred tou mojou. Celou cestou k bielemu bodu som sa modlil a sústredil sa na to, aby som bol úspešný. To sa mi podarilo, no ešte nebol koniec, a tak sme verili až do záverečnej penalty nášho matadora Janka Dlugoša, ktorý svoju penaltu premenil a tie pocity potom boli neopísateľné.

Niektorí vaši spoluhráči sa „vyhrážali“ búrlivými oslavami. Ako sa v Lipanoch oslavovalo?

Oslavy boli veľké, no nie úplne búrlivé, keďže ráno sme niektorí vstávali do práce. Aj keď som sa už raz vyjadril, že ak postúpime, tak si asi všetci budeme brat dovolenky, niekedy musí zvíťaziť zdravý rozum - no jedným dychom musím dodať, že ak by bol víkend, bolo by to extrémnejšie. Ale každopádne, veľmi sme si to užili.