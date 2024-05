Nemal najlepšiu sezónu, ale môže vyhrať MS. Pred rokmi mu dal lekciu O'Sullivan

SHEFFIELD. Keď pred štyrmi rokmi nastúpil vo svojom prvom finále na MS v snookri, doľahla na neho nervozita. Úvodnú hraciu časť prehral jednoznačne 2:6.

Postupne sa Kyren Wilson zlepšoval, dokázal znížiť skóre na 8:10, no následne získal Ronnie O'Sullivan osem frejmov v sérii a bolo rozhodnuté.

V predošlých dvoch rokoch stroskotal Wilson už v druhom kole, no tentokrát to opäť dotiahol až do finále. V semifinále zdolal Davida Gilberta 17:11.

Tento zápas tak trochu pripomenul práve súboj Wilsona s O'Sullivanom. Ešte na začiatku tretej hracej časti bolo skóre vyrovnané 9:9, no z nasledujúcich desiatich frejmov išlo až osem na konto 32-ročného Angličana.