Podcenenie? Nehrozí, uvedomujeme si kvalitu Slovákov, vraví česká hviezda

ROMAN ČERVENKA patrí dlhé roky k najlepším českým hokejistom. V tridsiatich siedmich rokoch patrí stále k extra klase.

Vo Švajčiarsku vyhral kanadské bodovanie ligy, rovnako najviac bodov získal aj vlani na šampionáte vo Fínsku. Český tím sa naňho bude spoliehať znova. Svoje kvality chce potvrdiť od prvého zápasu na šampionáte proti Slovensku.

Ako vnímate zápas proti Slovensku?

Trochu špeciálny zápas to je. Je to derby, boli sme jedna krajina. Navyše, veľa Slovákov pôsobí v Česku. Ide o prvý zápas turnaja, každý ho chce zvládnuť. Určite ste plní energie a pripravení. Verím, že to platí aj on nás.