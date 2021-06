Dedina pokorila slávny klub. Prezident plakal, tréner hovoril o zázraku

ROHOŽNÍK. Futbalistom FC Rohožník stačil v poslednom kole tretej ligy Bratislava aj bod. Napokon však brali všetky tri. V zápase so slávnym slovenským klubom Interom Bratislava vyhrali 2:0 a postúpili do druhej ligy.

V obci s 3500 obyvateľmi v okrese Malacky zavládla veľká eufória. Ide o najväčší úspech vo vyše storočnej histórii klubu.

„Emócie so mnou lomcujú, ťažko sa mi hovorí. Je to niečo neuveriteľné,“ roztraseným hlasom a so slzami v očiach hovoril prezident klubu Jozef Karšay.