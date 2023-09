Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1

Rivalita a neúprosné súperenie sú neodmysliteľnou esenciou formuly 1. Hoci pri niektorých jazdcoch by sa skôr dalo hovoriť o posadnutosti. Alebo až chorobnej túžbe zdolať súpera za každú cenu bez ohľadu na rýchlosť, ktorou sa práve rútia do zákruty.

Okúsil to na vlastnej koži, keď v tíme Red Bull zažil turbulentné chvíle so Sebastianom Vettelom. „Keď sa posadíte do monopostu schopného vyhrávať preteky a majstrovstvá, je to ešte náročnejšie. V aute na druhej strane garáže totiž vždy sedí ďalší schopný jazdec,“ dodáva Webber.

Rivalita vo všetkých podobách

Roztržky, nenávisť, hádky, ostré súboje na trati i mimo nej, ale aj férové súperenie a veľkorysé gestá.

Šestnásť strhujúcich príbehov doplnených o množstvo jedinečných fotografií namiešava rivalitu v F1 vo všetkých jej podobách.

Rivali nadväzujú na úspešnú knihu Šampióni. Obe sú poctou vynikajúcim jazdcom a výnimočným okamihom, ktoré písali históriu F1.

