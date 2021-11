Hazard, drogy, pokazené vzťahy. Kedy športovcov prevalcujú emócie?

Mnoho športovcov sa ocitne v situácii, keď sa nedokážu vyrovnať s problémami a uchýlia sa často k radikálnemu „riešeniu“. Bývalý hokejista a neskôr úspešný manažér Dušan Pašek ml. si nedávno siahol na život, jeden z najlepších hokejových brankárov sveta, Kanaďan Carey Price, sa priznal k užívaniu drog. Patria športovci z psychologického hľadiska do rizikovej skupiny?

Každého môže zasiahnuť vonkajšia udalosť alebo vnútorný proces, ktorý nás nasmeruje k emočným ťažkostiam a potom aj vážnemu psychickému ochoreniu. Takže nešpecifikoval by som športovcov ako rizikovú skupinu. Skôr tým, že pútajú zvýšenú mediálnu pozornosť, tak sú viac na očiach a keď sa im niečo také prihodí, tak je to silnejšie vnímané okolím. Často ide o mladých ľudí, ktorí sú na vrchole a majú isté spoločenské postavenie. Navonok sa zdá, že sa im splnili všetky túžby, a keď sa im niečo zlé stane, je to pre okolie veľký šok.