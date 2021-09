Prezidentka prijala medailistov z PH v Tokiu. Ste vzorom aj pre ostatných, uviedla

Čaputová uviedla, že ich úspechy môžu byť vzorom aj pre ostatných športovcov so zdravotným znevýhodnením.

Aj im razíte cestu pre rovnoprávnejšie zapojenie sa do športového i spoločenského života. Želám vám ešte veľa úspechov v ďalšej kariére," uviedla prezidentka v príhovore.

Úspechy v Tokiu nie sú úspechom len pre vás samotných, ale aj pre ďalších športovcov so zdravotným znevýhodnením, ktorí vo vás môžu vidieť vzory.

Chcem sa poďakovať aj ostatným paralympionikom, ktorí sa snažili prekonávať svoje limity a rekordy. Slovenskému paralympijskému výboru ďakujem za snahu o vytváranie podmienok pre športovcov so zdravotným znevýhodnením.

Prezidentka dostala zlaté kimono

Prezident SPV Ján Riapoš potom prezidentke odovzdal darček - Zlaté kimono, tradičný japonský odev, podpísali všetci medailisti.

"Ďakujeme prezidentke za prijatie, ale aj za dodržanie tradície, ktorou je olympijský sľub pred odchodom na hry. Slovenskú republiku reprezentujeme vždy s hrdosťou a aj tieto hry ukázali, aký má šport celosvetový rozmer.

Slovenskí olympionici a paralympionici sa vrátili zdraví, Japonci zorganizovali perfektné a bezpečné hry. Úprimnosť a srdečnosť japonského ľudu bola mimoriadna, a ak by tam mohli byť diváci, boli by to asi najkrajšie hry v histórii," povedal Riapoš.