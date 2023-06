Zastaví Inter vo finále Haalanda aj bez Škriniara? Nie je obyčajný outsider

Idú si po treble, Inter nemá čo stratiť

Manchester City potvrdil dominanciu na domácej scéne. Získal už piaty ligový titul za posledných šesť sezón, z toho tretí v rade.

Vo finále FA Cupu zdolali mestského rivala United. To znamená, že klub má na dosah prvé treble vo svojej histórii.

Ak by mu to vyšlo, stal by sa iba druhým anglickým tímom, ktorému sa niečo takéto podarilo. Zároveň by bol druhý z Manchestru.

Červení diabli to dokázali v sezóne 1998/99. Už len Inter môže zastaviť City v historickej sezóne.

Anglický tím ide do Istanbulu ako favorit, ale vo finále Ligy majstrov favorit neexistuje.

Inter nemá čo stratiť. City áno.

Inter už treble má

Keď však pôjdeme do blízkej histórie, v rokoch 2015 (Barcelona) a 2012 (Bayern Mníchov) mali už finalisti Ligy majstrov dve trofeje vo vrecku - ligu a ligový pohár.