Vykladača snov zatiaľ v Trnave neprijali. Gašparík ani nevyužil všetky kontakty

TRNAVA. Na Slovensku je raritou. V krajine, kde futbalové kluby s obľubou menia trénerov pri najbližšej príležitosti, si drží miesto už dve a pol roka.

Michal Gašparík zatiaľ nedal vedeniu Trnavy dôvod, aby premýšľali nad zmenou. Dvakrát vyhral Slovenský pohár a už tretí raz za sebou dokráčal do tretieho európskeho predkola.

Pre Spartak je táto fáza kvalifikácie dlhoročným stropom. „Vždy je to o kvalite súpera. Tentoraz by sme to chceli zlomiť a prekvapiť,“ hovorí Gašparík pred zápasom.