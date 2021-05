Je rozhodnuté. Rosandič ani Pospíšil nemôžu hrať proti Dánsku

"Predtým, ako ho zasiahol, nastavil do súboja zodvihnutú ľavú ruku, respektíve rameno nasmerované na oblasť hlavy a krku protihráča. Lakťom proti jeho telu naskočil do Ambühla a ramenom ho trafil do hlavy pod ochranným plexisklom," dodáva komisia.

"V druhom prípade ani neviem, čo sa presne stalo. Nemyslím, že by hráč ako Rosandič mal úmysel urobiť faul, za ktorý by dostal päťminútový trest. Z môjho pohľadu je to dobrý hokejista nie je to človek, ktorý by to spravil úmyselne. Bol to nešťastný okamih, stalo sa. Určite za to Rosandiča neobviňujeme," dodal Ramsay.

Rosandič: Bola to nešťastná náhoda

Rosandič sa pre denník Šport vyjadril, že Jonasa Siegenthalera nechcel trafiť a išlo len o nešťastnú náhodu.

"Medzi mnou a hráčom bol rozhodca. Žiaľ, v tej chvíli som si odpľul, čo je zlozvyk mnohých hokejistov. Otočil som hlavu nabok, spoza rozhodcu vyšiel hráč a pľuvanec mu skončil na rukáve. Hneď som si to všimol, zotrel som mu ho a ospravedlnil sa mu," uviedol Rosandič pre denník Šport.