Slovensko na MS v plávaní bez Podmaníkovej a Klobučníka, ale so želiezkami

"Andrea má dlhodobé zdravotné problémy, preto sa rozhodla, že do Budapešti nepocestuje. Ospravedlnil sa aj Tomáš Klobučník.

Potešilo by ma, keby na MS padli minimálne štyri slovenské rekordy. Ak by sa niekomu z nominovanej šestice podarilo v nabitej konkurencii postúpiť do semifinále medzi elitnú šestnástku, bolo by to veľmi príjemné prekvapenie," uviedol pre TASR tréner a manažér slovenskej reprezentácie Roman Havrlant.