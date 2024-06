Potocká na ME postúpila do semifinále 50 m motýlik, vylepšila slovenský rekord

"Som veľmi spokojná. Postupujem z druhého miesta, no cieľ je jasný a dúfam, že to ešte budem vedieť zlepšiť," uviedla pre Slovenskú plaveckú federáciu.

BELEHRAD. Slovenské plavkyne Tamara Potocká a Lillian Slušná postúpili na ME v Belehrade do semifinále v disciplíne 50 m motýlik.

"Môj prvý štart na ME nedopadol podľa mojich predstáv, ale dostala som sa do semifinále, takže sa veľmi teším. Vieme, že ´päťdesiatka´ je o detailoch, ktoré mi nevyšli, tak verím, že to napravím," dodala Slušná.

Do popoludňajšieho semifinále v disciplíne 100 m prsia sa z pozície druhej náhradníčky prebojovala Andrea Podmaníková, ktorá skončila 18. s časom 1:09,48 min.

Nepostúpila Nikoleta Trníková, ktorá sa umiestnila o päť pozícií nižšie. Medzi mužmi neuspel Matej Duša, v disciplíne 100 m v. sp. obsadil 36. miesto. Na lídra Davida Popoviciho z Rumunska stratil 1,92 s.