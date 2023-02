Pick 6: Jeden z bratov sa smial, druhý plakal. A čo bude s Eagles?

Kansas City Chiefs zvíťazili v dramatickom finále ligy nad Philadelphiou Eagles o tri body. V prvom polčase to však naozaj tak nevyzeralo.

V poradí 103. sezóna NFL je na konci a na čele celej ligy sú opäť "Náčelníci" z Kansasu City. Pozrime sa na to bližšie.

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Prvý polčas sa to naozaj aj ukazovalo. Eagles skórovali z prvého driveu, nezložila ich ani chyba Jalena Hurtsa, po ktorej obrana súpera vyrovnala na 14:14.

Napriek tomu, Eagles prvému polčasu dominovali. Boli dlho na lopte, dokázali sa presadzovať behmi (aj keď do veľkej miery vďaka Hurtsovi) a dopĺňali to skvelými dlhými loptami, ktoré držali mladú secondary súpera vzadu.

Andy Reid a Patrik Mahomes. To je to, čo sa udialo.

Do polčasu išli nakoniec nielen s 10-bodovým vedením, ale aj s informáciou, že najlepší hráč celej ligy Patrik Mahomes si obnovil zranenie nohy . Keď Mahomes zúfalo zložil hlavu na plecia svojho trénera, vyzeralo to, že je po zápase.

Bol to vôbec prvý touchdown v kariére pre Skyy Moorea. Je to krása, ale zároveň veľká škvrna na obrane Eagles a špecificky aj na ich tréneroch.

Fantastickosť Chiefs ofenzívy kontrastuje s neschopnosťou obrany Eagles urobiť niečo so zápasom, zareagovať. Po tom, čo Kadarius Toney skóroval úplne sám, dokázali tú istú akciu zopakovať o pár minút na opačnej strane útoku.

To, že historicky skvelý passrush Eagles, ktorý mal v sezóne viac ako 70 sackov, nebude mať ani jeden jediný v tomto zápase je pre mňa absolútny šok.

Ešte musím pár vetami dopovedať jednu vec. To, že Mahomes a Andy Reid dokážu v útoku čokoľvek (aj po odchode Tyreeka Hilla) nikoho úplne neprekvapí.

Vyzeralo to, že Chiefs pôjdu do vedenia o tri body a Eagles budú mať 70 sekúnd na odpoveď. A vtedy prilietla žltá šatka (faul), ktorá defacto ukončila zápas.

Necelé dve minúty do konca, konečne obrana Eagles zabrala, Mahomes nehodil presnú prihrávku na JuJu Smith-Schustera.

Sám Bradberry krátko po zápase veľmi jasne povedal, že to z jeho strany faul bol. Jednoducho skúsil a nevyšlo. Za mňa veľký rešpekt.

CB James Bradberry jemne chytil za dres súpera a odpískali mu faul. Tesne po zápase sa to stalo témou číslo jedna a vlastne už priamo vo vysielaní komentátor (a bývalý hráč) Greg Olsen vyjadril neľúbosť nad hodením šatky.

Mužstvo z mesta Rockyho Balbou (hádam ste si nemysleli, že sa vyhnem tejto fráze?) stojí pred veľkou križovatkou. Mali fantastické mužstvo, plné drahých hráčov. Mohli si to dovoliť, pretože Jalen Hurts má nováčikovský kontrakt.

Ak by som si v tejto chvíli mal tipnúť, tak GM Howie Roseman pôjde agresívne za svojim snom, postaviť Super Bowl mužstvo. Podľa mňa sa pokúsi podstatnú časť hráčov vrátiť do mužstva, takpovediac „kopne“ ich platy do budúcnosti.

Pravda, veľkou otázkou bude, či napríklad Jason Kelce neukončí kariéru.

Mužstvo z Kansas City (ktoré sa nenachádza v Kansase, mimochodom) je úplne v inej situácii. Dokázalo vyhrať hoci ma v zostave polmiliardového Mahomesa a bolo v prvom roku prestavby. Odišiel Hill, odišli veľké mená zo secondary.

Práve na pozícii kornerov hrali traja nováčikovia. Vďaka tomu sú vo výbornej situácii veriť v zopakovanie triumfu aj o rok. Jednou úplne zásadnou otázkou je ako vyriešiť pozíciu ľavého tackla, kde nemajú podpísaného Orlando Browna Jr.