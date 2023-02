Komentátori sa nezhodujú. Jeden verí v Super Bowle obrane, druhý Mahomesovi

"Bude to lahôdka pre každého fanúšika, pretože proti sebe nastúpia dva najlepšie tímy svojich konferencii," povedal Fabo v rozhovore pre Sportnet.

Trošku škoda konferenčných finále , ktoré boli ovplyvnené zraneniami. Podľa môjho názoru sa však do Super Bowlu dostali mužstvá, ktoré si to zaslúžia.

Jan Štiegler: Ja sa ohromne teším. Je to nielen sviatok amerického futbalu, ale celého športu. Podľa mňa sme sledovali fantastickú sezónu so skvelými zápasmi a všetko vyšlo tak, ako malo.

Ako by ste v krátkosti zhodnotili sezónu a ako sa tešíte na veľké finále?

Aj pre nás ide o špeciálny zápas. Pozerať ho budú aj ľudia, ktorí NFL nesledujú pravidelne, takže o to väčšia zodpovednosť je na nás komentátoroch, aby sme im to čo najlepšie sprostredkovali a mali z toho zážitok.

Ladislav Fabo: Bude to lahôdka pre každého fanúšika, pretože proti sebe nastúpia dva najlepšie tímy svojich konferencii, ktoré boli úspešné nielen v play off, ale aj v základnej časti. Navyše, tento zápas prináša so sebou toľko zaujímavých príbehov a spojitostí.

Niekedy človek hľadá nejaké zaujímavosti, ale tentokrát si vyberáme, čo budeme rozoberať aj v predzápasovom štúdiu. Tieto príbehy sú veľkým lákadlom a ľudia chcú vedieť, ako to napokon dopadne.

Napríklad, tréner Kansasu Andy Reid dlhé roky viedol Philadelphiu a tiež sa prvýkrát stane, že proti sebe vo finále nastúpia bratia - Jason a Travis Kelceovci.