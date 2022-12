Pick 6: Od nich by ste to nečakali. Patriots sú za babrákov týždňa

Postupne sa však dostal do hry aj pasový útok Bills a keď bolo najhoršie, vytiahol opakovane behové hry. Či už Devina Singletaryho, Jamesa Cooka alebo Josha Allena. V závere zápasu sa rozsnežilo a hre domácich to pristalo.

Nakoniec sa to nestalo a som zvedavý, či Tua so sedemnástimi presnými prihrávkami z tridsiatich pokusov bude schopný otočiť kormidlo. Jeho posledné výkony nie sú márne, ale v kontraste s Joshom Allenom vidieť veľký rozdiel.

V dueli učiteľa so svojím najslávnejším študentom (Belichick vs McDaniels) sa dalo čakať všeličo. Aj rozpačité podávanie rúk na záver, aj pekné akcie vzduchom (Raiders), aj nekompromisná obrana a behy (Patriots).

Pre tridsaťjeden iných fanúšikovských skupín je to príjemné pomyslenie, že New England Patriots sa naozaj zaradili medzi bežné mužstvá.

Zápas rozhodlo niekoľko maličkostí a to, že aj Giants sa dokázali pozbierať k dvom dobrým drajvom. Tomu poslednému, keď štyrikrát po sebe získali po zemi prvý down, predchádzal asi rozhodujúci.

V mimoriadne napínavom a vyrovnanom súboji hrala obrana Titans vynikajúco a celý čas si držala talentom nabitý útok súpera od tela.

Problémom, ako celú sezónu, je ofenzíva Tennessee. Vlastne stála iba na nohách Henryho (104y a 1TD) a na poranenom členku Tannehilla. Titans sú stále v play-off rebríčku ako líder divízie, ale už počujú vrčanie Jaguárov za chrbtom.

Chargers, hoci majú o výhru viac, ešte nemajú nič isté. O wild card pozíciu bude ešte veľká bitka. Iste im však dobre padli prehry Dolphins, Jets a Patriots.

No najmä je vidieť, ako dôležitý je pre passový útok návrat Mikea Williamsa. Spolu s Keenanom Allenom a Austinom Ecklerom majú v tejto chvíli zásadný podiel na play off šanciach mužstva z mesta anjelov.

Pick 5: Trevor Lawrence sa zlepšuje

Hráči Jacksonvillu mali iba 6-percentnú šancu na výhru v tretej štvrtine za stavu 10:27. To, že to dotiahli do predĺženia a k výhre by každý iný týždeň trónilo všetkým zápasom.

Druhoročný quarterback Trevor Lawrence mal ďalší veľmi dobrý deň. Hodil síce aj interception, ale pasáž, kedy v troch driveoch po sebe hodil TD, jasne ukázala, že toto je naozaj veľký talent.