Vlhová dostala len taký fleš. Aké sú teraz jej šance na veľký glóbus?

Uvedomujú si to aj fanúšikovia. Aké je počasie v Lenzerheide? To je téma, ktorá sa rozoberá posledné dni či hodiny.

„Američanka Breezy Johnsonová sa bola cez víkend pozrieť na trati, kde sa nič nedialo. Nebol tam žiadny človek z technickej čaty, čo nasvedčovalo, že sa prvý tréning neuskutoční. Neskôr organizátori mali snahu, ale počasie im to nedovolilo,“ tvrdí Kurfürstová.

„Je to taký fleš, blesk, pri ktorom si poviete fajn. Odškrtnúť si môže jednu zo štyroch úloh, ktoré má v Lenzerheide. Musí ostať naďalej koncentrovaná,“ upozorňuje Kurfürstová.

Na prvý pohľad je to obrovská nevýhoda pre Švajčiarku Latu Gutovú-Behramiovú, ktorá si robila zálusk na plnú porciu bodov.

„Jej návrat je obdivuhodný a malý glóbus úplne zaslúžený. Bolo by trochu nefér, keby ho nezískala,“ dodala bývalá česká lyžiarka.

V hre je aj alternatíva, že si udrží aj aktuálny náskok. A to nielen v prípade, že Gutová-Behramiová preteky nedokončí. V Lenzerheide stále hrozí aj zrušenie super-G.

Ak by sa zrušilo aj super-G, v boji o veľký glóbus už bude hotovo. Matematická možnosť ostane, ale už by sa musela stať športová tragédia, aby ho Vlhová nezískala.

Stále však počítame s možnosťou, že super-G sa odjazdí. Po ňom nasledujú technické disciplíny – v sobotu slalom a v nedeľu obrovský slalom.

„Toto poradie disciplín Vlhovej vyhovuje. Počula som špekuláciu, keby boli prehodené a Gutová-Behramiová by bola na čele, Švajčiari by urobili všetko pre to, aby zrušili slalom,“ tvrdí česká expertka.

„Opakujem, je to len špekulácia, ale v minulosti sa už v Lenzerheide čosi podobné stalo Lindsey Vonnovej i Tine Mazeovej. Zrušili preteky, ktoré sa rušiť nemuseli,“ dodala.

Švajčiarka vie zhodnotiť možnosti

V slalome má Slovenka šancu výrazne odskočiť. Aj preto, že Švajčiarka najtočivejšiu disciplínu vôbec nejazdí.

Naposledy v nej štartovala vo Svetovom pohári pred štyrmi rokmi vo Flachau a vypadla už v prvom kole. Celkovo dokončila vo Svetovom pohári v kariére iba dva slalomy. Jej najlepším výsledkom je 14. miesto z pretekov v Are ešte v roku 2009.