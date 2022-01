Vlhová sa hnevala, načrtla aj svoj olympijský program

Vlhová obsadila v sobotu 26. priečku, v nedeľu skončila osemnásta. Na trať super-G sa postavila s číslom 4 a od úvodu sa snažila o agresívnu jazdu, na treťom medzičase bola priebežne prvá a útočila na dobré umiestnenie, no v záverečnom úseku spravila chybu a prišla do cieľa so stratou 90 stotín sekundy na víťaznú Federicu Brignoneovú z Talianska.

Bola to už taká mierna rovina a nájazd do posledného úseku. Chcela som to urobiť lepšie, no nakoniec to dopadlo takto," povedala Vlhová v rozhovore pre RTVS. Celková víťazka SP z uplynulej sezóny brala preteky v Zauchensee najmä ako prípravu na ZOH, takže z Rakúska odchádza spokojná.

"Myslím si, že to splnilo účel, za ktorým sme sem išli, takže pocit mám dobrý. Išlo sa mi veľmi dobre na to, že som dlho nestála na super-G lyžiach. Išla som prvé preteky v sezóne, takže je to dobré. Ale keď som mala také dobré medzičasy, tak zamrzí, že som tam urobila veľkú chybu."

Oddýchne si

Vlhová sa pred štartom zimných olympijských hier predstaví ešte v Kronplatzi, kde je 25. januára na programe obrovský slalom. Účasť v Garmisch-Partenkirchene (27.-30. januára) predbežne vylúčila, zjazd a super-G v Cortine d'Ampezzo (20.-23. januára) sú otázne.