Vlhová urobila v cieli čosi nezvyčajné. Bol to výkrik šťastia, tvrdí

Tentoraz to však neplatilo. Po príchode do cieľa zjazdu Svetového pohára v Crans Montane hlasno vykríkla. Akoby dala von všetko, čo ju posledné dni či týždne trápilo.

„Bol to výkrik šťastia. Keď som prišla do cieľa, veľmi som sa tešila. Hovorila som si, že aj keď to nevyjde na pódium, bude to výborný výsledok,“ priznala Vlhová pre slovenské médiá.

Na pódium jej chýbalo 32 stotín

Napokon z toho nebolo jej premiérové pódium v rýchlostných disciplínach. Predbehla ju ešte Američanka Breezy Johnsonová.

Slovenka tak skončila vo švajčiarskom stredisku rovnako ako vlani štvrtá. Zároveň vyrovnala svoje kariérne maximum v zjazde.

„Dnes to vyšlo výborne, aj keď mi kúsok chýbalo k pódiu,“ naznačila 25-ročná Slovenka pre RTVS.

Zároveň sa potvrdili aj slová jej brata Borisa Vlhu, že je nepociťuje žiadne tlaky ani únavu. A na preteky v Crans Montane je pripravená.

Piatkový zjazd vyhrala Talianka Sofia Goggiová, druhá skončila Češka Ester Ledecká a tretia spomínaná Američanka Johnsonová.

Na víťazku Vlhová stratila 89 stotín sekundy, na tretiu priečku 32 stotín.

Začiatok trate nemala ideálny

Keďže v noci v Crans Montane napadol sneh, organizátori preteky posunuli o tri hodiny neskôr. Hoci trať pripravili výborne, vo švajčiarskom stredisku fúkal silný vietor.

Pred jazdou Slovinky Ilky Štuhecovej, ktorá išla pred Vlhovou, dokonca preteky na niekoľko minút pre nárazy vetra prerušili. Slovenku to však nerozhodilo.

„Stáli sme dlho na štarte. Fúkal silný a nárazový vietor, ale snažila som sa ostať koncentrovaná,“ priznala Vlhová.