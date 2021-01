ONLINE: Vlhovej tesne ujde pódium, zvýši však náskok na čele Svetového pohára

Ania Monica Caillová z Rumunska je predbežne na 42. mieste, dnes je to teda bez bodov.

To však neplatí o americkej reprezentantke Isabelle Wrightovej, ktorá je predbežne na 20. mieste.

Francúzska reprezentantka Laura Gaucheová by dnes mohla takisto bodovať, predbežne je na 27. miesto, ale bude to tesné.

Tretia Rakúšanka v poradí a tou je Sabrina Maierová. Tá sa predbežne dostáva na 23. miesto a toto by malo stačiť na body.

No a domáca reprezentantka Priska Nuferová môže byť veľmi spokojná. Dokázala sa po výbornej jazde zaradiť na pekné 7. miesto a bude tak dnes bodovať veľmi dobre.

Početnú domácu výpravu dnes tvorí aj Jasmine Fluryová a tá sa dnes dostáva veľmi vysoko! Po výbornej jazde jej patrí predbežné 5. miesto a dnes to ešte vyzerá na zaujímavý zvyšok preteku.

A do tretice sme tu mali ďalšiu zástupkyňu Talianska a to Federica Brignoneovú. Zatiaľ sa stáva druhou najlepšou z tejto krajiny, predbežne sa po vydarenej jazde dostáva na 6. miesto.

Vedúca žena priebežného poradia SP zo Slovenska išla najlepšie ako vedela, naozaj podmienky na trati sú veľmi zlé! Petra mala pomerne čistú jazdu len s malými zaváhaniami a napokon je predbežne na 3. mieste! Tak to je veľmi dobre, dnes bude Petra vysoko!

Vedúca žena priebežného poradia SP zo Slovenska išla najlepšie ako vedela, naozaj podmienky na trati sú veľmi zlé! Petra mala pomerne čistú jazdu len s malými zaváhaniami a napokon je predbežne na 3. mieste! Tak to je veľmi dobre, dnes bude Petra vysoko!

Napokon sa pokračuje ďalej, na trať sa dostala slovinská reprezentantka Ilka Štuhecová. Nešla vôbec ideálne, napokon je najpomalšia a stratila takmer 3 sekundy, sú však veľmi zlé podmienky na trati a aj to sa asi odrazí na výkone ďalš´´ich pretekárok.

Stále sa ešte nepokračuje ďalej. V dejisku preteku sa spustil silný vietor a ten robí poriadnu šarapatu. No uvidíme, či sa ešte dnes bude pokračovať či nie.

Pretek sa momentálne prerušil kvôli silnému vetru. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej, snáď sa bude dnes pokračovať.

Talianska reprezentantka Marta Bassinová uzavrela prvú desiatku štartovnej listiny. Vôbec jej však dnešný zjazd nevyšiel, zatiaľ je jednoznačne najpomalšia so stratou 2.51 sekundy je teda na predbežnom 9. mieste.

Na trati sa predviedla už tretia švajčiarska reprezentantka a tou je Corinne Suterová. No, so svojou jazdou zrejme nie je spokojná, keďže stratila 1 sekundu a predbežne je až na 4. mieste.

Pozornosť upriamilo teraz Česko, keďže na trati sa predstavila Ester Ledecká, ktorá dnes patrila medzi mená, ktoré môžu bojovať o pódium. Napokon je zatiaľ najrýchlejšia as časom 1:10.30 je predbežne prvá!

Pozornosť upriamilo teraz Česko, keďže na trati sa predstavila Ester Ledecká, ktorá dnes patrila medzi mená, ktoré môžu bojovať o pódium. Napokon je zatiaľ najrýchlejšia as časom 1:10.30 je predbežne prvá!

Druhou Švajčiarkou na trati je Joana Hählenová. Napokon bola rýchlejšia ako jej kolegyňa a ide na predbežné tretie miesto, na to prvé stratila 83 stotín.

Ako prvá sa na trať dostala Tamara Tipplerová z Rakúska. Stanovila prvý čas, od ktorého sa budeme odvíjať: 1:11.26. V úvode trate mala však veľké problémy a vyzeralo to, že ani nedôjde do cieľa.

Prajem príjemné športové popoludnie všetkým fanúšikom zjazdového lyžovania! Dnes je na programe zjazd žien vo švajčiarskom Crans Montane, ktorý sa pôvodne mal začať o 10:00, ale kvôli hustému nočnému sneženiu bol presunutý až na 13:15. Aj dnes sa na štart postaví slovenská reprezentantka Petra Vlhová, ktorej patrí štartovné číslo 12. Budeme jej tak držať palce, aby sa umiestnila čo najvyššie a získala dôležité body do celkového poradia SP. Zatiaľ si prezrite štartovnú listinu, krátko pred štartom sa znova prihlásime.

