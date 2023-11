Vlhová mala obrovský náskok, išla za víťazstvom. Spravila však chybu a všetko stratila

Na prvom medzičase viedla o 87 stotín, na druhom dokonca o viac ako sekundu, ale následne svojou chybou darovala víťazstvo Mikaele Shiffrinovej.

Americká lyžiarka si pripísala na konto už 89. vo Svetovom pohári a siedme v Levi, vďaka čomu sa ona stala rekordérkou tohto strediska.

"Víťazstvo si zaslúžila Petra a jej tím, je to veľká smola. Aj spodnú pasáž by išla veľmi dobre. Nikdy sa nemôžem vzdávať. Mala som to mierne zranenie, počas desať dní som nebola na tom dobre.

Ostala som dobre naladená v hlave, mala som správne nasadenie. Toto ma zachránilo," povedala Mikaela Shiffrinová po pretekoch.