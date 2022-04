Víťazstvá Vlhovej a Rydinga patria k najlepším momentom sezóny

Podarilo sa. Mladý športovec a jeho o dva roky mladšia sestra Joanna vstúpili do lyžiarskeho klubu Pendle a rodina každoročne absolvovala dovolenku v Alpách.

Dave Ryding sa prvýkrát postavil na lyže ako šesťročný na umelom povrchu na miestnom svahu Pendle v Lancashire. Otec Carl bol blázon do zimných športov a deťom sľúbil, že ak sa zlepšia, zoberie ich do naozajstných hôr.

V súťaženiu na umelom povrchu pokračoval do veku 21 rokov. O rok neskôr vyhral britský šampionát a porazil svoj mládežnícky vzor Alaina Baxtera, ktorý sa lúčil s kariérou.

Jeho detskou ambíciou bolo zaradiť sa medzi 30 najlepších lyžiarov na svete. V tom čase sa to mohlo zdať ako privysoký cieľ. Svoj sen si splnil v sezóne 2014/15.

Dave Ryding si uvedomuje, akú úlohu v jeho úspechu zohrali rodičia. „Často premýšľam, či by som mohol urobiť to isté pre svoje deti? Zatiaľ si neviem odpoveď na túto otázku a preto im dlhujem obrovskú úctu a vďaku,“ uviedol v rozhovore pre Planet Ski .

Bolo to prvé britské pódium v prestížnom seriáli od roku 1981. Naposledy sa druhou priečkou blysol zjazdár Konrad Bartelski vo Val Gardene.

„Zo dňa na deň ma všade spoznávali. Mal som veľa telefonátov a bol som v televíznych správach,“ spomína si na svoj veľký úspech Ryding.

Panebože, on to dokázal

Vrchol jeho kariéry prišiel na tej istej zjazdovke v Rakúsku. V januári 2022 v slávnom Kitzbüheli vyhral premiérové preteky Svetového pohára.

Rydingov tím zaplavila obrovská vlna emócií. Servisman s trénerom pobehovali a kričali od radosti. Nakoniec sa technik Jai Geyer zvalil na kolená a plakal. „Panebože, on to dokázal,“ kričal so slzami.