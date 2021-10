Dáš si bryndzové pirohy? Ako vznikol rozhovor s Vlhovou do jej knihy

Na Sportnete postupne odkryjeme zákulisie toho, ako vznikali rozhovory so slovenskou lyžiarkou, jej najbližšími a členmi tímu do knihy s názvom Petra.

Dlhá chodba vedie do obývacej izby spojenej s kuchyňou. Pozdravím sa s Petrou a jej mamou Zuzanou.

Petra má už za sebou dopoludňajšie cvičenie s fyzioterapeutkou Ivanou Gašpárek i tréning v posilňovni s kondičným trénerom Šimonom Klimčíkom.

Počas obeda debatujeme o bežných veciach. Už po niekoľkých minútach u Vlhovcov máte dojem, že tam nie ste cudzí.

O týždeň skôr som u nich absolvoval rozhovory aj s Vlhovej rodičmi. Atmosféra je uvoľnená, rodinná. Aj vďaka tomu, že sa poznáme už dlho, o Petrinej kariére píšem osem rokov.

Po obede sa presúvame do obývacej izby. Petra sa usadí do svojho polohovateľného kresla. Predstavím jej koncepciu, ako by mala kniha vyzerať a o čom sa budeme rozprávať.

Odhaľovala svoje súkromie

Na Vlhovej tvári je vidieť radosť z čohosi nového a nepoznaného. Bolo zjavné, že knihu berie ako veľkú výzvu a chce vyrozprávať veci zo svojho vnútra.

Počas rozhovorov je uvoľnená a vtipná. Jej odpovede sú dlhé, vysvetľujúce, vôbec nie frázovité. Najlepšia svetová lyžiarka postupne odhaľuje svoje súkromie.