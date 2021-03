Bude to aj vojna slov. Petra môže iba prehrať, odkázala jej rivalka

Ak oba preteky v Jasnej zvládne, môže jej strata na Gutovú-Behramiovú klesnúť aj výrazne pod sto bodov (v ideálnom prípade ju môže aj predstihnúť).

„Ak budem riešiť, že chcem byť prvá, že chcem získať dvesto bodov, tak ich nezískam, lebo sa na to zameriam a to bude zlé. Dám do toho maximum a potom budeme rozoberať, ako to je, či som prvá alebo druhá, či ešte mám šancu,“ reagovala Vlhová.