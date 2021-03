Vlhová zažila v Jasnej ošiaľ i horor. Keď bola na áre, plakal som, tvrdí otec

„Boli samostatná jednotka. Zalyžovali si, potom si dali hot-dog a pokračovali. Nikto neriešil vážne lyžovanie. Brali to ako zábavu a formu hry,“ približuje Vlhovej otec Igor.

Cez víkend zase Petra Vlhová chodila s bratom Borisom do Jasnej. Ich rodičia tam na Záhradkách prevádzkovali bufet.

JASNÁ. Lyžovanie jej bolo predurčené. Keď prišla zo školy, hodila tašku do kúta a poď ho na sídlisko. Na Podbrezinách mala svah hneď za domom.

„V začiatkoch som neuvažoval, že by mohla športovať vrcholovo. Chodila na lyžiarsky krúžok, ktorý mala popri škole. Až neskôr sa to pozvoľne začalo rozbiehať,“ naznačil Vlha.

„Je to nepríjemné, keď som uvidel krv. Vtedy mi hocičo prebehne hlavou. Máme špičkového zubára, ktorý jej spravil ochranu, poklepal ju po ramene a vraví - odchod. Na druhý deň jazdila ako drak,“ opisuje Vlhovej otec.

Vo štvrtok doobeda práve v Jasnej sledoval dcéru na tréningu. Bol pri nej aj pred vyše týždňom, keď na tréningu spadla a rukami si nešťastne narazila do zubov a tváre.

„Presný vek neviem, musel by som sa pozrieť na jej zdravotnú kartu. Mal som vtedy o ňu najväčší strach v živote. S manželkou sme si povedali, že toto nám za to nestojí,“ doplnil.

Jeho dcéru sanitka ihneď previezla do nemocnice v Martine, kde ju museli operovať. Mala desať či jedenásť rokov.

„To bol horor, vtedy som si povedal, že končíme. Bolo to dosť vážne. Keď vidíte dieťa na áre s drôtmi, neubránil som sa slzám,“ spomína Vlha.

„Nechali sme tomu voľný priebeh. K lyžovaniu sa vrátila. Na preteky ju chceli pustiť aj so zdrôtovanou sánkou, ale to sme zarazili. Keby spadla, mohlo byť ešte horšie,“ tvrdí Vlha.

Možno iné deti či dospelí by sa po takomto zážitku už nikdy nepostavili na lyže. Vlhová je z iného cesta. Ukázala svoju nepoddajnosť i lásku k lyžovaniu.

Bolo to v období, keď Vlhová nemyslela na medaily z vrcholných podujatí, ani malé či veľké glóbusy za prvenstvá vo Svetovom pohári.

Už v pätnástich Vlhová v Jasnej štartovala v Európskom pohári. V osemnástich tam získala titul juniorskej majsterky sveta v slalome.

„Toto víťazstvo je dobrý úspech a o to viac ma to teší, že je to doma. Som megašťastná,“ tešila sa talentovaná Liptáčka.

Po prvom kole slalomu bola tretia. Už vtedy sa musela vyrovnávať s tlakom.

„Po prvom kole som od každého počula len medaila, medaila, víťazstvo, víťazstvo. Na psychiku to moc dobré nebolo, ale zvládla som to,“ dodala.



Oci, musím začať viac trénovať

„To sú neopísateľné momenty, ktoré si budeme pamätať aj o dvadsať rokov. Už keď bola druhý rok juniorka, povedali sme si, že to asi má význam. Prišla vtedy za mnou a hovorí: oci, musím už začať poriadne trénovať,“ spomína Igor Vlha.

O dva roky neskôr sa jeho dcéra do Jasnej vrátila na preteky Svetového pohára. Bolo to v prelomovej sezóne, v ktorej vo švédskom Aare prvýkrát v kariére vyhrala slalom na takejto úrovni.