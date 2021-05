Delegáti strčili hlavu do piesku. A Vlhovej hrozí megaprúser (komentár)

Petra Vlhová je najlepšia lyžiarka na svete. Keď sa na to pozrie človek zo zahraničia neznalý pomerov, môže si povedať, že na tom Slovensku to robia výborne.

A možno sa obávali precedensu. Keď sa niekto postavil lyžiarskej asociácii, čo ak sa to stane aj nám? Prísť o teplé miestečká, to v žiadnom prípade. Nesúhlasíme. Radšej strčíme hlavu do piesku. Nech si to tí lyžiari vyriešia sami. Veď predsa nejde o nás.

Také slovenské.

Delegáti rozhodli, že aj vďaka nim sa možno štatút národného športového zväzu vráti SLA. Moc aj štátne peniaze by opäť získali tí, ktorí dlhé roky ukazujú, že o šport im vôbec nejde.

Čo bude s deťmi, ktoré chcú lyžovať, im je šumafuk.

A čo bude s Petrou Vlhovou, ktorá je členkou ZSL? Vráti sa do SLA, ktoré jej sústavne robí prieky? Takmer vylúčené.

A ak aj áno, pokojne sa môže stať, že jej zástupcovia ju nemusia prihlásiť na preteky. A až potom z toho bude megaprúser. A kto za to bude zodpovedný, páni delegáti?