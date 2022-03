Miláno - San Remo prekvapivo ovládol Mohorič, Sagan mal problémy a zaostal

V tej najhoršej chvíli doplatil slovenský cyklista na mechanický problém. Zrejme mu spadla reťaz. Spomalil, pokúšal sa ju chvíľu nahodiť, no nešlo to.

„Je to preňho veľká rana. Teraz potreboval šetriť energiu. Miesto toho musí zabrať. Bude to mať veľmi náročné, keďže tempo sa stupňuje,“ hovoril bývalý šprintér a spolukomentátor Eurosportu Robbie McEwen.

Kamera Sagan ešte chvíľu ukazovala, ako sa snaží dotiahnuť dopredu, no bola to márna snaha. Na čele hlavnej skupiny so zaťatými zubami ťahal vysoké tempo Davide Formolo a ďalší jazdci tímu UAE Emirates.

13 km pred cieľom bolo v hlavnej skupine už len okolo 30 pretekárov. „Toto bude veľmi selektívne San Remo,“ komentoval vysoké tempo McEwen.

Kamikadze útok

Na poslednom stúpaní sa pokúšal rozhodnúť Tadej Pogačar. Posledný šampión z Tour de France to skúšal raz, dvakrát, trikrát. Nevzdával to a neustále sa snažil súperom ujsť, lenže stúpanie nebolo preňho dostatočne prudké. Súperi jeho tempu stačili.

Každý jeho pokus zachytili.