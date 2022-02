Mlynár zrejme na olympiáde skončil, jeho krajan asi tímšprint vynechá

Tridsaťtriročný Mlynár sa vrátil k vrcholovému športu po dlhej pretekárskej odmlke. Ešte vlani na jar absolvoval operáciu poškodeného ramena a do plného tréningu sa vrátil až v lete:

V čínskom horskom stredisku sa mu to však nepodarilo, keď za ním zaostal o sedem priečok.

V minulosti sa zameriaval viac na šprinty, teraz to už nejde. "Vždy som bol rýchlostný pretekár, v šprinte mám 22. miesto z poslednej olympiády, no s tou rukou už šprinty neprichádzajú do úvahy. Dynamika i sila odišli, takže jediná možnosť bola pätnástka klasicky. Do prípravy som dal všetko a myslím, že to nebol stratený čas," povedal pre TASR.

"Mal som takú dušičku, že keby všetko vyšlo, mohlo to vyjsť do tej 50-tky. No tých 40 sekúnd bolo pre mňa dnes nedosiahnuteľných.

Vtedy v Soči bola náročná trať, no keď sa na to pozriem spätne, bola o dosť ľahšia tu. Navyše, už som aj starší. Bolo to moje maximum, nie som z toho nadšený, ale ani nejako extrémne sklamaný. Podľa štartovky som bol nasadený ako 72., takže posun tam je," zhodnotil svoje vystúpenie.

Na ZOH 2022 zrejme skončil

V Pekingu sa jeho účinkovanie pravdepodobne už skončilo, keďže nad tímšprintom visí otáznik. Druhý slovenský reprezentant Ján Koristek sa zameriava na záverečnú disciplínu - 50 km voľne.

"Momentálne to vyzerá tak, že ho štartovať nebudeme. Sme tu dvaja chlapi a Janko sa zameriava na päťdesiatku. S trénerom zhodnotili, že by mu to asi narušilo program prípravy," uviedol.