Slovenský olympionik: Keď som povedal iný názor, bol som nepriateľ

Neberiem to ako návrat, skôr len nahliadnutie späť. Nechal som sa prehovoriť viacerými ľuďmi, ktorí ma už dlhšie tlačili, aby som absolvoval poslednú olympiádu, hoci som sa tomu dlho bránil. Dal som si podmienku, že keď do toho pôjdem, budem musieť poriadne trénovať, aby to nebolo o tom, že si len tak niekde pôjdem a je mi to jedno. To som nemal nikdy rád.