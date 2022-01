Mlynár opäť reprezentuje Slovensko na ZOH. Museli ma uvoľniť z práce, vraví

"Niekedy v marci minulého roka sa to vo mne zlomilo, keďže ma viacerí prehovárali, aby som skúsil ešte jednu olympiádu. Spočiatku som sa tomu bránil, ale napokon som si povedal, že to skúsim. Keď mi vyšli v ústrety aj v práci, bolo jasné, že idem do toho," vysvetlil na štvrtkovej online tlačovej konferencii okolnosti svojho návratu 33-ročný Mlynár.

V päťčlennej bežeckej nominácii do Pekingu nechýba a absolvuje už svoj štvrtý štart pod piatimi kruhmi.

BRATISLAVA. Viac ako tri roky absentoval slovenský bežec na lyžiach Peter Mlynár v reprezentačnom drese. S vrcholovým športom skončil v roku 2018, no pred touto sezónou sa rozhodol pre návrat s vidinou štartu na ZOH.

"S aktívnym športom som nikdy neskončil, venoval som sa mu vo voľnom čase, hoci intenzita tréningov klesla. Keď bola možnosť, zúčastňoval som sa aj na pretekoch a očakávania, že mladí bežci sa prejavia a preskočia ma, sa nenaplnili. Aj preto som sa rozhodol, že sa do reprezentácie vrátim."

Tesne po ZOH 2018 v Pjongčangu sa ešte predstavil na podujatí Svetového pohára v Drammene a zdalo sa, že to bude jeho posledné vystúpenie medzi elitou. V kondícii sa však udržoval naďalej.

Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu príjemne prekvapil postupom z kvalifikácie šprintu do vyraďovacej časti.

V Pekingu má iné ciele, chce zlepšiť svoje osobné olympijské maximum z pätnástky, ktorým je doteraz 51. priečka zo ZOH 2014 v Soči.

"Úplne neviem, do čoho idem, pretože s jedinou výnimkou som sa v tejto sezóne nemal možnosť s najlepšími porovnávať. Chcem hlavne podať maximálny výkon a v cieli uvidím, ako mi môj zámer vyšiel. Určite však nemám také očakávania ako v Pjongčangu, kde to vyšlo tak, ako som vždy chcel, aby to vychádzalo."

Trate v Pekingu si doteraz rovnako ako drvivá väčšina účastníkov ZOH nemal možnosť otestovať.

"Máme len základné informácie o profile a prevýšení. Majú to byť ťažké trate vo vysokej nadmorskej výške. Bude to pre nás výzva aj čo sa týka materiálu, lyží a voskovania," zdôraznil Mlynár, ktorý má odlet do Číny naplánovaný na sobotu.

V Pekingu by sa mal prvýkrát predstaviť v utorok 8. februára v šprinte, beh na 15 km klasicky s intervalovým štartom je na programe v piatok 11. februára.