Malovič: Pre opitých fanúšikov pripravili v Katare záchytky, aby neobťažovali

"Problém môže nastať so žuvacím tabakom. Poznám hráčov na reprezentačnej úrovni, ktorí si dávajú desať až dvanásť dávok. A to je strašný bič na srdce," upozorňuje PAVEL MALOVIČ , prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Fanúšikovia so vstupenkami môžu dostať alkoholické pivo iba tri hodiny pred zápasom. Má to fungovať ako poukážka. A ďalšie pivo až hodinu po zápase. V priebehu zápasu je možné konzumovať len striktne nealkoholické pivo.(Organizátor však dva dni pred zápasom zakázal alkohol v útrobách štadióna, pozn. red.).

Nedávna obrovská tragédia v Indonézii je výstrahou. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj preto robila v Katare hromadné školenie. V Dauhe je jedna z najlepších nemocníc na svete. Už niekoľko rokov tam lákajú najlepších odborníkov z celého sveta. Otázka je, či budú nemocnice slúžiť každému, alebo iba tým, čo majú špeciálne poistenie. To presne neviem. Organizátori šampionátu to berú vážne, aby sa vyhli nešťastiu. Je neskutočné, koľko peňazí do toho investovali.