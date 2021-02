Hoftych vylúpil Guľovu Plzeň a poslal politikom odkaz cez rúško

"Je to apel, pretože všetci máme deti, vnúčatá a je mi ich ľúto, že nechodia do školy a nemôžu ani športovať. Už v minulosti nás učili, že budúcnosť je v deťoch, je to investícia. A my ich nechávame len tak.

Vláda by sa mala spojiť, aby zachránila rizikovú vekovú skupinu, ale deti - tie by mali športovať, pretože toto nemá zdravý rozum," povedal po stretnutí Hoftych.