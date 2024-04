Kmotrík míňa státisíce, Rosický milióny. Stopérska dvojica je drahšia ako celý Slovan

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava si nedávno v predstihu poistili zisk ligového titulu. Premiérovo ho potvrdili na novom Tehelnom poli. Najvyššiu súťaž ovládol Slovan šiestykrát v rade. Ukázal, že na Slovensku nemá konkurenciu.

V českej najvyššej súťaži má pražská Sparta jedno kolo pred koncom základnej časti štvorbodový náskok pred mestským rivalom Slaviou.

Do nadstavbovej časti nazývanej finále Fortuna ligy tak pôjde z prvého miesta. Ak by si ho udržala, obhájila by titul.

Stále to však nie je dominancia, akú má na slovenskej scéne bratislavský Slovan. Ako veľmi sú si oba kluby vzdialené?