Fialkové nevedia, na čo môžu pomýšľať. Podarí sa im prekvapiť?

„Čakáme, že tam bude veľmi chladno. Nastavujeme sa na to, že je tam tuhý mráz a zvykne tam fúkať silný vietor. Budú to podobné podmienky ako pred štyrmi rokmi v Kórei. Tam sme si to odskúšali. Snaď nás nič extrémne neprekvapí. Skôr dúfam, že to bude naopak,“ vravela pred odletom Paulína Fialková.

Nebudú to hry, aké zažili

Fialkové priznali, že do Pekingu odchádzajú so zmiešanými pocitmi. No veria, že sú pripravené dobre a podarí sa im podať maximálny výkon.

„Olympiáda v čase korony je niečo mimoriadne komplikované. Verím, že to bude bezpečné a dobre zorganizované. Nebude to taká olympiáda, akú poznáme a na akú sme zvyknuté. Bude to len o olympijskej dedine a o športovisku. Pôjde len o naše výkony. Bude to náročné na hlavu,“ vraví Ivona Fialková.