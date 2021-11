Pardavý by vzal do reprezentácie Švéda Karlssona. Ale nie na oslabenia

JÁN PARDAVÝ pôsobí druhý rok po boku Craiga Ramsayho ako asistent slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá sa od štvrtka do nedele predstaví na Nemeckom pohári. Čerstvý päťdesiatnik cíti pozitívnu atmosféru v národnom tíme po výsledkoch, ktoré v poslednom čase slovenský hokej dosiahol.

Ondrej Rusnák (32) je bývalý hokejový útočník, ktorý hral o.i. za Slovan (získal s ním v roku 2008 titul), Trenčín či Poprad. Bol členom slovenskej dvadsiatky, ktorá obsadila na MS 2009 štvrté miesto. Kontakt s hokejom nestratil ani po skončení kariéry. Pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Ponúka rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aj pohľad do zákulisia. Študuje na Vysokej škole manažmentu v Bratislave, je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka. Príbeh Ondreja Rusnáka si môžete prečítať tu.

Premiéru si odkrúti šesť nováčikov - Filip Belányi, David Mudrák, Jozef Baláž, Juraj Šiška, Filip Mešár a Samuel Takáč. Najmä posledné dve mená vzbudili pozornosť, keďže Mešár má len sedemnásť rokov a Takáč ako debutant za mesiac oslávi už tridsiatku. V čom ťa títo hráči upútali?

Samuel Takáč je v ideálnom veku, má dlhodobo stabilnú výkonnosť a na začiatku sezóny je aj na jeho produktivite vidieť, že mu prestup do Slovana pomohol. To, že ešte nebol v reprezentácii, nehrá rolu, nomináciu si zaslúžil. U Filipa Mešára by bola škoda nedať mu šancu. V Poprade predvádza v mladom veku dobré výkony, hrá v prvých dvoch útokoch. Nemecký pohár je pre neho vhodná príležitosť na debut v mužskej reprezentácii.

Vrcholom reprezentačnej sezóny bude olympijský turnaj v Pekingu, na ktorom po ôsmich rokoch budú hrať aj hráči NHL. Zatiaľ jediný Slovák, ktorý strelil gól v aktuálnej sezóne NHL, je obranca Martin Feherváry. Stabilnú formu ukazuje Erik Černák. Ostatní Slováci sa či už herne alebo bodovo trápia. Navyše hráči ako Ružička, Studenič, ktorý aktuálne neprešiel waiver listinou, hrajú len AHL. Neznepokojuje vás to?

Každí z nás to pozorne sleduje. Situácia je iná, ako keď sme mali 30 Slovákov v prvých tímoch NHL, vtedy sa „viac stratilo“, ak sa niekomu nedarilo. Verím, že od budúcoročného draftu, sa ten trend v počte Slovákov obráti.

V každom prípade, každý z hráčov, ktorý hrá NHL, má svoju kvalitu, inak by v nej nepôsobil. Medzi týchto hráčov radím ešte v KHL hrajúcich Petra Cehlárika a Mareka Hrivíka. Oni už neraz ukázali, že spĺňajú atribúty hráča NHL. Okolo nich a jadra tímu z kvalifikácie by sme mohli poskladať solídny tím na olympiádu.