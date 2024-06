Rexová si váži zisk druhého veľkého glóbusu. Dúfam, že budem mieriť ešte vyššie, vraví

Dúfam, že budem mieriť ešte vyššie. Najväčší úspech je pre mňa zlato zo ZOH v Pekingu a na druhom mieste je tento veľký glóbus, keďže to bolo s novým tímom a trénerom. Aj na základe toho je to veľký úspech," uviedla Rexová.

"Mojím najväčším snom je získať na olympiáde v každej z piatich disciplín zlatú medailu. To je podľa mňa maximom pre každého lyžiara. Vyššie sa už nedá ísť. Som rada, že mám jednu a môžem sa posúvať ďalej. Už na ZOH 2026 chcem byť v každej disciplíne na pódiu."

Tréner Marek Garaj absolvoval prvú sezónu na pozícii kormidelníka a podľa neho o celkovom prvenstve rozhodlo aj šťastie.

"Sezóna bola náročná, čo sa týka tréningového objemu. Ja som Alex nepoznal a potreboval som zistiť, ako stojí na lyžiach a jej tréningové návyky. Dospel som k názoru, že treba všetko navýšiť.

Bojovala sama so sebou, vydržala, ale musíme stále pracovať na tom, aby sme dostali naozajstný level. Má však disciplínu a dáva všetko do športu. Sústredili sme sa na zisk tohto "skla" a chvalabohu to vyšlo. Spoluprácu hodnotím na veľmi dobrej úrovni," povedal Garaj.

Kouč má platný kontrakt na nasledujúcu sezónu, no zmluva sa pravdepodobne predĺži až po ZOH v Taliansku. Zmena príde však na poste navádzača. Huga Kováča nahradí Sophia Poláková, ktorá je profesionálna lyžiarka a predstavila sa aj v januári na SP v Jasnej.