Najúspešnejšia paralympionička dostane od štátu menšiu podporu: Je to smiešne

"Niekto sa rozhodol, že dostaneme výrazne menej peňazí. A to sme za predchádzajúcich šesť mesiacov mali dve paralympiády - preloženú tokijskú na jeseň 2021 a zimnú v Pekingu na jar 2022," uviedol predseda SPV Ján Riapoš.

Výbor sa obrátil s problémom viackrát na ministra školstva Branislava Gröhlinga, no vraj nedostal konkrétnu odpoveď.

Štátny tajomník Ivan Husár navyše tvrdí, že športu zdravotne znevýhodnených nerozumie. To sa odzrkadlilo v návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov pre tento rok. Prečo ideme opačne, ako v športe zdravých zväzov?," neskrýval frustráciu Riapoš.

"Minister povedal, že si potrebuje vziať ešte čas, aby sa dostal do problematiky. Od tohto stretnutia však uplynulo niekoľko mesiacov, riešenie je v nedohľadne a nám sa na stole kopia faktúry.

"Obmedzenia, ktoré spôsobil covid znamenali nárast finančných nákladov na účasť Slovenska na paralympiádach v Tokiu i v Pekingu. Pokiaľ táto krajina nebude mať v budúcnosti olympijských a paralympijských víťazov, zvýši to jej výdavky na zdravotníctvo a sociálne služby.

"Za to si nemôžem dovoliť nič, keďže sú to zároveň peniaze aj pre navádzača. Maximálne chodiť do fitka. Som najúspešnejšia paralympionička Slovenska, dlhé roky robím dobré meno krajine, získala som mnoho titulov a napriek tomu mi vyšla takáto smiešna podpora.

Netýka sa to iba mňa, ale aj mojich kolegov v tíme. Zrušili nám už aj dve sústredenia a to je paralyžovanie náš najúspešnejší zimný šport. Už dlhšie sme boli poddimenzovaní a naše podmienky sú stále horšie. Ministerstvo školstva dlhodobo ignoruje našu situáciu," opísala situáciu Farkašová, ktorá získala od roku 2010 štrnásť paralympijských medailí (11-2-1).

SPV na stredajšom brífingu tiež upozornil, že ak sa bude situácia vyvíjať takýmto spôsobom aj naďalej, môže to znamenať koniec paralympijských medailí. Tých získalo Slovensko v ére samostatnosti celkovo 131 (43-41-47).