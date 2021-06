Štadión v Mníchove nebude ako dúha, ale Neuer môže mať dúhovú pásku

Politici vládneho Fideszu odvolávajúc sa na bezpečnosť detí zakázali „homosexuálnu propagandu“ pre maloletých, čo by v praxi napríklad znamenalo, že niektoré epizódy populárnych Priateľov by bolo možné odvysielať iba v nočných hodinách.

MNÍCHOV, BUDAPEŠŤ. Deň pred prvým zápasom futbalového EURO v Budapešti prijal maďarský parlament kontroverzný zákon. Udomácnil sa preň názov „zákon proti pedofílii“, no v skutočnosti sa v ňom rozostierajú hranice medzi pedofíliou a homosexualitou.

Do utorka dopoludnia ju podpísalo 165-tisíc ľudí. Nápad si osvojilo aj vedenie mesta Mníchov. Starosta Dieter Reiter podal oficiálnu žiadosť, ktorú však UEFA zamietla.

Aj pred zápasom Maďarsko – Portugalsko bolo počuť od časti fanúšikov, ako nadávali Cristianovi Ronaldovi do homosexuálov.

Nie je to bezpečné miesto

„Do dnešného dňa nepoznáme takých stále aktívnych hráčov, ktorí sa hlásia otvorene k inej sexuálnej orientácii. Stane sa to až po skončení ich kariéry,“ uviedol Kai Bölle, člen riaditeľského zboru nemeckej strešnej organizácie pre LGBTI asociácie pre Deutsche Welle.

„Nikto nechce riskovať. To evokuje, že to nie je bezpečné miesto. Hoci je tam podpora, nemôžete vedieť, či je to naozaj tak. Preto je dôležité, aby všetci hráči, reprezentanti či zväzy zaujali stanovisko,“ pokračoval.

Vo februári nemecký futbalový časopis 11Freunde inicioval kampaň „Môžeš sa na nás spoľahnúť“ na podporu sexuálnych menšín, na ktorej sa zúčastnilo 800 futbalistov a futbalistiek.