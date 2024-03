Halové mistrovství světa 2024

01.03.2024 o 11:05

HMS Glasgow 2024: 1. den – denní program

Prehľad

Vrh koulí žen, finále:

Chase Jacksonová (USA)

Sarah Mittonová (CAN)

Jessica Schilderová (NED)

Maggie Ewenová (USA)

Danniel Thomas-Doddová (JAM)

Yemisi Ogunleyeová (GER)

Jorinde van Klinkenová (NED)

Axelina Johanssonová (SWE)

Maddison-Lee Wescheová (NZL)

Fanny Roosová (SWE)

Dimitriana Bezedeová (MDA)

Alina Kenzelová (GER)

Jessica Inchudeová (POR)

Eliana Bandeiraová (POR)

Amelia Campbellová (GBR)

Erna Sóley Gunnarsdóttirová (ISL)

Ivana Xennia Gallardová (CHI)



Pětiboj:

60m překážek

1/2

Chari Hawkinsová (USA)

Szabina Szücsová (HUN)

Bianca Salmingová (SWE)

Julija Lobanová (UKR)

Saga Vanninenová (FIN)

Verena Mayrová (AUT)



2/2

Jana Koščaková (CRO)

María Vicenteová (ESP)

Sveva Gereviniová (ITA)

Sofie Dokterová (NED)

Noor Vidtsová (BEL)

Abigail Pawlettová (GBR)



400m žen, rozběhy:

1/4

Shalysa Wrayová (CAY)

Eva Santidriánová (ESP)

Tereza Petržilková (CZE)

Cátia Azevedová (POR)

Laviai Nielsenová (GBR)

Andrea Miklósová (ROU)



2/4

Gunta Vaičuleová (LAT)

Yanique Haye-Smithová (TKS)

Stacey Ann Williamsová (JAM)

Susanne Gogl-Walliová (AUT)

Lada Vondrová (CZE)

Lieke Klaverová (NED)



3/4

Tabata Vitorinová (BRA)

Lauren Hoffmanová (PHI)

Sharlene Mawdsleyová (IRL)

Amandine Brossierová (FRA)

Talitha Diggsová (USA)

Henriette Jaegerová (NOR)



4/4

Ayomide Folorunsová (ITA)

Grace Claxtonová (PUR)

Tiffani Marinhová (BRA)

Charokee Youngová (JAM)

Alexis Holmesová (USA)

Femke Bolová (NED)



400m mužů, rozběhy:

1/4

Graham Pellegrini (MLT)

Ibrahim Ayorinde (CAN)

Rok Ferlan (SLO)

Jacory Patterson (USA)

Kentaro Sato (JPN)

Karsten Warholm (NOR)



2/4

Franko Burraj (ALB)

Tomas Keršulis (LTU)

Lucas Carvalho (BRA)

Rusheen McDonald (JAM)

Matěj Krsek (CZE)



3/4

Michal Desenský (CZE)

Rashid Moiwa (SLE)

Dubem Nwachukwu (NGR)

Omar Elkhatib (POR)

Jereem Richards (TTO)

Attila Molnár (HUN)



4/4

Malique Smith (ISV)

Arturs Pastors (LAT)

Brian Faust (USA)

Lucas Vilar (BRA)

Alexander Doom (BEL)

Joao Coelho (POR)



800m žen, rozběhy:

1/5

Bianka Kériová (HUN)

Angelika Sarnová (POL)

Habitam Alemuová (ETH)

Vivian Chebet Kiprotichová (KEN)

Natoya Goule-Toppinová (JAM)



2/5

Claudia Mihaela Boboceaová (ROU)

Naomi Korirová (KEN)

Eveliina Määttänenová (FIN)

Audrey Werrová (SUI)

Catriona Bissetová (AUS)



3/5

Flavia Maria De Limaová (BRA)

Jazz Shuklaová (CAN)

Lorea Ibarzabalová (ESP)

Jemma Reekieová (GBR)

Eloisa Coirová (ITA)



4/5

Jaqueline Beatriz Weberová (BRA)

Tsige Dugumová (ETH)

Lorena Martínová (ESP)

Anna Wielgoszová (POL)

Allie Wilsonová (USA)

Noélie Yarigová (BEN)



5/5

Madeleine Kellyová (CAN)

Addison Wileyová (USA)

Isabelle Boffeyová (GBR)

Lore Hoffmannová (SUI)

Halimah Nakaayiová (UGA)



800m muž, rozběhy:

1/5

James Preston (NZL)

Collins Kipruto (KEN)

Mohamed Ali Gouaned (ALG)

Tshepiso Masalela (BOT)

Mateusz Borkowski (POL)



2/5

Edose Ibadin (NGR)

Francesco Pernici (ITA)

Noah Kibet (KEN)

Abdelati El Guesse (MAR)

Bryce Hoppel (USA)



3/5

Balázs Vindics (HUN)

Husain Mohsin Al-Farsi (OMA)

Eduardo Ribeiro (BRA)

John Rivera (PUR)

Catalin Tecuceanu (ITA)

Eliott Crestan (BEL)



4/5

Efrem Mekonnen (ETH)

Marino Bloudek (CRO)

Jakub Dudycha (CZE)

Tibo De Smet (BEL)

Mohamed Attaoui (ESP)

Andreas Kramer (SWE)



5/5

Filip Šnejdr (CZE)

Ryan Clarke (NED)

Isaiah Harris (USA)

Benjamin Robert (FRA)

Mariano García (ESP)



60m mužů, rozběhy:

1/7

Aleksandar Askovic (GER)

Noah Lyles (USA)

Jeff Erius (FRA)

Tiaan Whelpton (NZL)

Markus Fuchs (AUT)

Waisake Tewa (FIJ)

Scott James Fiti (FSM)



2/7

Janosh Moncherry (SEY)

Hassan Saaid (MDV)

Henrik Larsson (SWE)

Samuele Ceccarelli (ITA)

Kayhan Özer (TUR)

Malachi Murray (CAN)

Guillem Arderiu Vilanova (AND)

Manuihei Teaha (PYF)



3/7

Chituru Ali (ITA)

Emmanuel Matadi (LBR)

Erik Cardoso (BRA)

Sergio López (ESP)

Israel Olatunde (IRL)

Dominique Lasconi Mulamba (COD)

Ignacio Blaluk (PLW)



4/7

Karalo Hepoiteloto Maibuca (TUV)

Ferdinand Omanyala (KEN)

Brendon Rodney (CAN)

Ioannis Nyfantopoulos (GRE)

Šuhei Tada (JPN)

Marc Brian Louis (SGP)

Ty'ree Langidrik (MHL)



5/7

Craig Gill (GIB)

Emmanuel Eseme (CMR)

Anej Čurin Prapotnik (SLO)

Felipe Bardi (BRA)

Simon Hansen (DEN)

Ambdoul Karin Riffayn (COM)

Winzar Kakiouea (NRU)



6/7

Mario Birke (BAR)

Pascal Mancini (SUI)

Christian Coleman (USA)

Akihiro Higašida (JPN)

Rikkoi Brathwaite (IVB)

Daniel Tolosa (COK)

Joseph Green (GUM)



7/7

Shajar Abbas (PAK)

Ackeem Blake (JAM)

Imranur Rahman (BAN)

Samuli Samuelsson (FIN)

Ján Volko (SVK)

Sibusiso Matsenjwa (SWZ)

Sanjay Weekes (MNT)



1. den – denní program:

11:05 – pětiboj žen, 60 m překážek

11:20 – 400 m žen, rozběhy (Tereza Petržilková, Lada Vondrová)

11:55 – pětiboj žen, výška

12:00 – 400 m mužů, rozběhy (Matěj Krsek, Michal Desenský)

12:06 – koule žen, finále

12:40 – 800 m žen, rozběhy

13:22 – 800 m mužů, rozběhy (Jakub Dudycha, Filip Šnejdr)

14:10 – 60 m mužů, rozběhy

14:20 – pětiboj žen, koule