ONLINE: Slovensko - Nórsko, prípravný zápas pred MS v hokeji (Kaufland Cup 2022)

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní prvého zápasu Kaufland Cupu medzi Slovenskom a Nórskom.



Slovensko po dvoch rokoch bude hrať na domácom turnaji. Ten posledný sa konal ešte vo februári 2020 v Poprade a stalo sa našou korisťou. Slováci sú v plnej príprave na MS vo Fínsku. Uplynulý víkend vyzlieklo reprezentačný dres šesť hráčov a prišlo ďalších jedenásť. Kuriózna situácia nastala na brankárskom poste. Adam Húska ani nestihol pricestovať, keďže ho zobral do taxi tímu NY Rangers. Vracia sa tak Dominik Riečický, ktorému najskôr oznámili po zápasoch v Nemecku, že nepokračuje. K dispozícii by mal byť aj Tomáš Tatar, ktorý svoje účinkovanie oficiálne ohlásil vo videu tento týždeň. Naši hokejisti odohrajú piaty prípravný zápas. Doteraz majú bilanciu tri výhry a jedna prehra.



Nórsko sa prediera prípravou pred majstrovstvami sveta väčšinou porážkami. Dokonca dvakrát ani neskórovalo – a to v derby súbojoch s Dánmi a Švédmi. Aj Nóri svoj ostatný duel absolvovali poslednú aprílovú sobotu. V Žiline to teda bude rovnaká štartovacia čiara.



Výsledky SR v príprave pred MS 2022:



SR – Česko 3:1

SR – Česko 3:4sn

Nemecko – SR 1:3

Nemecko – SR 2:3



Výsledky Nórska v príprave pred MS 2022:



Nórsko – Švédsko 3:2pp

Nórsko – Švédsko 0:7

Fínsko – Nórsko 6:2

Fínsko – Nórsko 2:1

Nórsko – Dánsko 0:2

Nórsko – Dánsko 3:1