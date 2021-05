ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia 2021 - 2. etapa LIVE

Vedoucí trojice přijela do města Santena, kde se dočkává povoleného dopingu od fanoušků. Náskok už je něco kolem čtyř minut. Peleton zvýšil tempo a hned se to projevuje.

Mezi favority dnešní etapy bude patřit především Caleb Ewan, jehož tým je přijel pro sprinterské dojezdy. Dalším spolufavoritem by mohlo být také Tim Mernier a doufejme, že i Peter Sagan. Cílová rovinka je velmi dlouhá a celé pole by mělo přijet dohromady!

Etapa míří na jihovýchod do města None, následně bude pokračovat na severovýchod do města Racconigi. Za vítězství v etapě inkasuje vítězný jezdec 11 000 eur!

157 km