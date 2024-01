ONLINE: HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (34. kolo)

Vítam všetkých pri tomto online textovom prenose! 34. kolo Tipos Extraligy má vo svojej ponuke východniarske derby medzi HK DUKLA Ingema Michalovce a HC Košice.

Obe mužstvá sa mali stretnúť aj v piatok v rámci regionálneho kola, ale v tíme domácich líšok zaúradovala maródka a zápas bol napokon odložený.



HK DUKLA Ingema Michalovce: Michalovské líšky pociťovali chorobnosť aj v zápase s Humenným, ale dokázali zvíťaziť 1:0 po predĺžení. Forma Michaloviec je sľubná, v tabuľke im patrí priebežné tretie miesto s 55-timi bodmi. Na druhý Poprad strácajú dva body a na svojho dnešného soka majú k dobru tri body. Produktivita domácich je na dobrej úrovni, Lotyš Kaspars Daugavinš má 31 kanadských bodov a je najproduktívnejším hráčom.



HC Košice: Oceliari stále nemajú formu takú, akú by si predstavovali. Posledné dva zápasy prehrali a to na vlastnom ľade. Nad ich sily bolo Humenné, ktorému podľahli 4:6 a Spišská Nová Ves s konečným výsledkom 2:3. V tabuľke sú na štvrtej priečke so ziskom 52 bodov. Piaty Zvolen je na tom bodovo rovnako, ale má horšie skóre. Americké eso v tíme Košíc Hunter Fejes získava body pravidelne, má ich na svojom konte už 33 za 16 gólov a 17 asistencií.



Vzájomné zápasy v sezóne 2023/2024:



Košice 4:5 Michalovce



Michalovce 2:3 Košice



Košice 1:2 Michalovce