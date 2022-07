ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 12. etapa LIVE

Favorité etapy



Dá se očekávat, že se dnes od pelotonu hned od startu oddělí velká skupina závodníků, která vytvoří denní únik. Ten by měl mít docela slušnou šanci na úspěch v podobě vítězství v etapě, protože na rozdíl od včerejška bude dnes určovat tempo pelotonu tým Jumbo-Visma, který nebude mít důvod jet nějak závratné tempo, bude jim stačit hlídat pozici lídra Vingegaarda. Od týmu UAE Emiretes nelze očekávat žádnou velkou ofenzívu vzhledem k tomu, že už nyní je oslaben odstoupením několika závodníků a už včera se ukázalo, že takovou sílu ani nemá. Útočit by mohl tým Ineos-Grenadiers, ale ani ten zřejmě nemá takovou týmovou sílu jako Jumbo-Visma.



Do úniku by se mohli podívat podobní závodníci jako včera, čekat bychom mohli třeba Simona Geschkreho, Pierra Latoura nebo Warrena Barguila, kteří bojují o puntíkovaný trikot. Etapu by si také mohli klidně vyhlédnout Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Bauke Molema, Lenard Kämna, Aurélien Paret Peintre, Damiano Caruso nebo Rigoberto Uran, tedy velmi kvalitní vrchaři, kteří už však nefigurují vysoko v celkovém pořadí.



Mezi lídry na celkové pořadí bychom pak měli vidět další strhující bitvu. Bude zajímavé sledovat, zda najde hned ve dnešní etapě Tadej Pogačar sílu na odpověď a pokusí se uzmout si zpět žlutý trikot. Slušný posun celkovým pořadím včera zaznamenali Romain Bardet, Nairo Quintana, David Gaudu nebo Alexej Lucenko, takže uvidíme, zda budou mít nohy i na dnešní etapu. O pár pozic dolů se naopak sesunul Enric Mas, ten tak rozhodně bude mít důvod k útočení, aby si znovu vylepšil svou pozici v nejlepší desítce.