Zastupuje záujmy agresora. Mal by sa prísť pozrieť do Buče, volá Kličko Bacha

Podľa vyjadrení Thomasa Bacha to môže byť naopak. Koncom januára na majstrovstvách sveta v sánkovaní Bach pre nemeckú televíziu ZDF tvrdil, že postoj MOV má širokú podporu v olympijskom hnutí.

Podľa reakcií mnohých športových osobností či funkcionárov z Európy by sa dalo povedať, že šanca na účasť Rusov a Bielorusov na hrách v Paríži 2024 je mizivá.

Tieto vyhlásenia hnevajú Ukrajincov. Nevedia si predstaviť, že by športovci z krajiny agresora znovu štartovali na olympijských hrách, a to aj bez štátnych symbolov. Už ich účasť na takom významnom podujatí bude silným odkazom do sveta.

Kličko: Mal by porovnať propagandu s realitou

„Thomas Bach neustále hovorí o 'neutralite' MOV. Skutočnosť je taká, že sám Bach nie je neutrálny. Zastupuje skôr ruské záujmy než olympijské hodnoty,“ vyjadril sa v rozhovore pre denník Frankfurter Vladimir Kličko, zlatý olympijský medailista v superťažkej váhe z Atlanty 1996.

„Šport, obchod a politika majú veľa spoločného. Olympijské hry boli vždy súčasťou politiky.