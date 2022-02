Po dvoch prehrách v Oktagone ukončil kariéru. Američan hlási návrat na scénu

MONTREAL. Niekdajší bojovník Oktagonu i americkej UFC, Američan Eric Spicely (12-8), má záujem pokračovať v kariére. Po minuloročnej septembrovej prehre so Zdenkom Polívkom ju síce ukončil, no teraz uznáva, že to bolo unáhlené rozhodnutie.

„Stopercentne budem znova zápasiť. Bolo to skôr z frustrácie, ako iného dôvodu," uviedol pre MMA Shorties americký bojovník.