Rakúšania trápili ďalšieho súpera, proti Nórom však nebodovali

MS v hokeji 2022 - skupina B

V tabuľke majú päť bodov a posunuli sa priebežne na štvrté miesto, ktoré znamená postup do vyraďovacej časti. Dva góly si pripísal Mats Rosseli Olsen.

Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2022

NOR

Nóri sa dostali do vedenia 55 sekúnd po začiatku druhej tretiny, keď sa Johannesen natlačil pred brankára Kickerta, posunul puk Martinsenovi a ten ho dopravil do siete.

Hneď nasledujúca početná výhoda Rakúšanov však dopadla presne naopak. V útočnej tretine prišli o puk, do rýchleho protiútoku sa dostal Rosseli Olsen a vyrovnal.

Proti Nórom sa im to spočiatku darilo. Na koňa ich posadila využitá presilovka, v 7. minúte skóroval Heinrich.

Nečakane tak namiesto bojov o záchranu mohli premýšľať o postupe do play off, potrebovali však aj úspech proti rovnocennému súperovi.

Rakúšanov vrátila do hry opäť presilovka, v 27. minúte prestrelil obranu Haudum a vyrovnal. Do vedenia 3:2 sa Nóri dostali so šťastím.

Jeden z Rakúšanov zlomil hokejku a severanom sa tak podarilo vytvoriť zámok ako v presilovke. Haga vystrelil, jeho pokus sa odrazil od obrany do Röymarkovej nohy a skončil v sieti.

III. tretina:

V úvode tretej dvadsaťminútovky zabrzdil myšlienky Rakúšanov na vyrovnanie Wimmer, ktorý za faul na hlavu putoval predčasne pod sprchy.

Nóri mali k dispozícii dlhú päťminútovú presilovku, pohodlný dvojgólový náskok im zabezpečil Rosseli Olsen v 48. minúte v hre štyroch proti trom.

Rakúšanom sa podarilo zdramatizovať duel, v 57. minúte skóroval opäť v presilovke Schneider. V záverečných sekundách však pridal poistku do prázdnej bránky Rönnild.